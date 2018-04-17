По оценке международной компании Global Firepower, армия Украины поднялась на 29-е место в рейтинге армий мира. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: Украинская армия заняла более высокую позицию в рейтинге Global Firepower Фото: ЕРА Первые места в рейтинге заняли США, Россия, Китай, Индия и Франция, позиции которых не изменились. В первую десятку также вошли Великобритания и Южная Корея, рейтинг которых вырос, а также Япония, Турция и Германия, которые занимают более низкие места, чем в прошлом году.По оценке Global Firepower, 15,7 млн людей в Украине пригодны к воинской службе, в стране 182 тыс. действующих военнослужащих и 1 млн резервистов.В распоряжении ВСУ есть 240 (было 238) летательных аппаратов (включены как летательные аппараты с неподвижным крылом, так и винтокрылые), 2214 боевых танков (было 2449), 11 868 бронированных боевых машин (было 8217), 1302 самоходные артиллерийские установки, один фрегат, один корвет и 12 патрульных катеров, сообщили в Global Firepower.В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия за последние три года стала "одной из наиболее эффективных армий в Европе", хотя до этого была в очень плохом состоянии. Украина ежегодно тратит 5% ВВП на безопасность и оборону.В 2017 году в рейтинге мировых производителей оружия по версии профильного издания DefenseNews украинский государственный концерн "Укроборонпром" занял 62-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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