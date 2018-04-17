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Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира
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17.04.2018 23:56
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По оценке международной компании Global Firepower, армия Украины
поднялась на 29-е место в рейтинге армий мира. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев:
Украинская армия заняла более высокую позицию в рейтинге Global
Firepower Фото: ЕРА Первые места в рейтинге заняли США, Россия,
Китай, Индия и Франция, позиции которых не изменились. В
первую десятку также вошли Великобритания и Южная Корея, рейтинг
которых вырос, а также Япония, Турция и Германия, которые
занимают более низкие места, чем в прошлом году.По оценке Global
Firepower, 15,7 млн людей в Украине пригодны к воинской
службе, в стране 182 тыс. действующих военнослужащих и 1 млн
резервистов.В распоряжении ВСУ есть 240 (было 238) летательных
аппаратов (включены как летательные аппараты с неподвижным крылом,
так и винтокрылые), 2214 боевых танков (было 2449), 11 868
бронированных боевых машин (было 8217), 1302 самоходные
артиллерийские установки, один фрегат, один корвет и 12 патрульных
катеров, сообщили в Global Firepower.В январе 2018 года
президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская
армия за последние три года стала "одной из наиболее
эффективных армий в Европе", хотя до этого была в очень плохом
состоянии. Украина ежегодно тратит 5% ВВП на безопасность
и оборону.В 2017 году в рейтинге мировых производителей
оружия по версии профильного издания
DefenseNews украинский государственный
концерн "Укроборонпром" занял 62-е место, поднявшись на
шесть позиций по сравнению с прошлым.
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