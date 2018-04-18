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21-річна Белла Хадід засмагає топлес біля басейну (ФОТО)
18.04.2018 00:00
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21-річна супермодель Белла Хадід зараз, як і чимало селебрітіс, насолоджується відпочинком на одному з найбільших музичних фестивалів світу - Coachella в каліфорнійському місті Індіо, але навіть поруч з музикою та вечірками модель знайшла час для відпочинку.

У своєму Інстаграмі Белла поділилася пікантним кадром: красуня засмагає біля розкішного басейну топлес, прикриваючи груди руками.

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