Правительство представило парламенту предложение продлить его еще на три месяца после заседания Совета национальной безопасности во вторник. В среду ожидается голосование. Это будет уже его седьмая пролонгация.

Этот шаг будет совершен, несмотря на широко распространенные призывы к прекращению чрезвычайного положения в Турции.

В докладе ООН в прошлом месяце говорилось, что чрезвычайное положение Турции привело к нарушениям прав человека, включая произвольные задержания и увольнения, пытки и жестокое обращение.

Основная оппозиционная партия обвиняет правительство в злоупотреблении его чрезвычайными полномочиями, чтобы подорвать демократию и арестовать правительственных критиков. Его сторонники организовали демонстрации в понедельник по всей Турции, чтобы потребовать остановить очередное объявление чрезвычайного положения.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира