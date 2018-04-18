|Президент Турции предложил снова продлить чрезвычайное положение в стране
|18.04.2018 00:04
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Правительство представило парламенту предложение продлить его еще на три месяца после заседания Совета национальной безопасности во вторник. В среду ожидается голосование. Это будет уже его седьмая пролонгация.
Этот шаг будет совершен, несмотря на широко распространенные призывы к прекращению чрезвычайного положения в Турции.
В докладе ООН в прошлом месяце говорилось, что чрезвычайное положение Турции привело к нарушениям прав человека, включая произвольные задержания и увольнения, пытки и жестокое обращение.
Основная оппозиционная партия обвиняет правительство в злоупотреблении его чрезвычайными полномочиями, чтобы подорвать демократию и арестовать правительственных критиков. Его сторонники организовали демонстрации в понедельник по всей Турции, чтобы потребовать остановить очередное объявление чрезвычайного положения.
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