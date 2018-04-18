|46 депутатов Европарламента призвали правительства стран ЕС бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
|18.04.2018 00:04
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46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 квітня 2018 р.
"Мы можем считать, что спорт возводит метафорические мосты между людьми. Но пока Путин взрывает настоящие мосты в Сирии, нельзя делать вид, будто чемпионат мира по футболу ничем не отличается от других крупных спортивных событий. Пока Путин незаконно оккупирует Крым, удерживает украинских политзаключенных и ведет войну на востоке Украины, нельзя делать вид, что турнир принимает наш гостеприимный сосед", – говорится в письме депутатов.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на футбольный чемпионат в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц.Вице-премьер-министр Австралии Майкл Маккормак предупредил сограждан, которые намерены поехать в Россию на чемпионат мира, об антизападных настроениях в стране.С аналогичным предостережением гражданам США выступили в Белом доме.
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