В связи с событиями в Сирии и в Украине, после отравления в Солсбери нет смысла делать вид, что мировое первенство в России ничем не отличается от других крупных спортивных событий, говорится в воззвании европейских депутатов. В Европарламенте предложили организовать осторожный бойкот мирового первенства Фото: ЕРА 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали страны Евросоюза бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в Twitter."46 членов Европейского парламента подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС, с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в России", – написал Йозвяк.Он опубликовал скрин письма. В нем отмечается, что использование химического оружия в британском Солсбери стало очередным эпизодом издевательства президента РФ Владимира Путина над европейскими ценностями. 46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 квітня 2018 р. "Мы можем считать, что спорт возводит метафорические мосты между людьми. Но пока Путин взрывает настоящие мосты в Сирии, нельзя делать вид, будто чемпионат мира по футболу ничем не отличается от других крупных спортивных событий. Пока Путин незаконно оккупирует Крым, удерживает украинских политзаключенных и ведет войну на востоке Украины, нельзя делать вид, что турнир принимает наш гостеприимный сосед", – говорится в письме депутатов.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.После инцидента с отравлением в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на футбольный чемпионат в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц.Вице-премьер-министр Австралии Майкл Маккормак предупредил сограждан, которые намерены поехать в Россию на чемпионат мира, об антизападных настроениях в стране.С аналогичным предостережением гражданам США выступили в Белом доме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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