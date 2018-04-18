Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что существует готовность сторон решить спор между Польшей и ЕС о спорной судебной реформе, которая могла бы лишить независимости польских судей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Европе ждут конкретных шагов от Польши к 14 мая Фото: ЕРА В Брюсселе опасались, что судебная реформа может лишить польских судей независимости. В Еврокомиссии ждут от официальной Варшавы "конкретных результатов" уже в ближайшие недели.Тиммерманс сообщил, что стороны стремятся достичь прогресса в переговорах.В этом месяце после переговоров в Варшаве между вице-президентом Еврокомиссии и правительством страны парламент Польши внес поправки в спорные реформы.В Европе ждут конкретных шагов от Польши к 14 мая.В ЕС заявляли, что за последние два года в Польше приняли 13 законов, которые позволили исполнительной и законодательной ветвям власти вмешиваться в работу судов.20 декабря 2017 года Еврокомиссия дала Варшаве три месяца на исправление ситуации.21 декабря президент Польши Анджей Дуда заверил, что в стране сохраняется независимость судов.Три бывших президента Польши – Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что судебная реформа может привести к диктатуре правящей партии "Право и справедливость". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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