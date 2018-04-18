Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что
существует готовность сторон решить спор между Польшей и ЕС о
спорной судебной реформе, которая могла бы лишить независимости
польских судей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Европе ждут конкретных шагов от Польши к 14 мая Фото: ЕРА В
Брюсселе опасались, что судебная реформа может лишить польских
судей независимости. В Еврокомиссии ждут от официальной Варшавы
"конкретных результатов" уже в ближайшие недели.Тиммерманс сообщил,
что стороны стремятся достичь прогресса в переговорах.В этом
месяце после переговоров в Варшаве между вице-президентом
Еврокомиссии и правительством страны парламент Польши внес поправки
в спорные реформы.В Европе ждут конкретных шагов от Польши к 14
мая.В ЕС заявляли, что за последние два года в Польше приняли
13 законов, которые позволили исполнительной и законодательной
ветвям власти вмешиваться в работу судов.20 декабря 2017 года
Еврокомиссия дала Варшаве три месяца на исправление
ситуации.21 декабря президент Польши Анджей Дуда заверил,
что в стране сохраняется независимость судов.Три бывших
президента Польши – Лех Валенса, Александр Квасьневский и
Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что
судебная реформа может привести к диктатуре правящей
партии "Право и справедливость".
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