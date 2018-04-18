|Наставник "Шахтера" может возглавить французское "Монако"
|18.04.2018 00:14
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Португальский тренер “Шахтера” Паулу Фонсека стал одним из претендентов на пост главного тренера одного из лидеров чемпионата Франции “Монако”, сообщает со ссылкой на mercato365.
Фонсека может заменить на посту “монегасков” своего соотечественника Леонардо Жардима. В Жардима договор до лета 2020-го года, однако его окружение находится в поисках другого варианта трудоустройства.
Также в списке “Монако” числится воспитатель “Наполи” Маурицио Сарре и Тухель, но его связывают с “ПСЖ”.
Добавим также, договор Фонсеки с “Шахтером” заканчивается в конце июня этого года.
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