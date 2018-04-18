|Украинские борцы едут в Россию, несмотря на запрет
|18.04.2018 00:19
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по борьбе решила поехать на чемпионат Европы, который будет проходить в России. Ассоциация борьбы решила проигнорировать запрет министерства,передает со ссылкой на .
"Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение возобновить заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийську.Видповидне решение исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял 13 апреля.
Официально решение было принято с целью участия в
континентальном чемпионате, для минимизации рисков, которые ожидают
спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии,
и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной
федерации борьбы UWW ".
"Теперь между членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена соответствующая заявка на участие команд", - говорится в повиомленни.
Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, которым запретило членам национальных сборных команд Украины принимать участие в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.