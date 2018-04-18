по борьбе решила поехать на чемпионат Европы, который будет проходить в России. Ассоциация борьбы решила проигнорировать запрет министерства,передает со ссылкой на .

"Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение возобновить заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе в российском Каспийську.Видповидне решение исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял 13 апреля.

Официально решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, для минимизации рисков, которые ожидают спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW ".

между тренеров и спортсменов проведут опрос.

"Теперь между членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена ​​соответствующая заявка на участие команд", - говорится в повиомленни.

Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, которым запретило членам национальных сборных команд Украины принимать участие в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира