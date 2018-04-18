В санкционном подходе Вашингтона "нет никакой неопределенности", заверил советник по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа Ларри Кадлоу. Он признал, что американский руководитель пока не утвердил новые ограничительные меры против РФ за поддержку властей Сирии. Кадлоу заверил журналистов в последовательности Трампа Фото: EPA Кадлоу объяснил, почему президент США Дональд Трамп 16 апреля не утвердил санкции против РФ за поддержку властей Сирии, как это анонсировала американский постпред в ООН Никки Хейли."Я полагаю, что проблема здесь в том, что есть уже ряд введенных санкций, а дополнительные рассматриваются, но решение по ним еще не принято", – сказал советник главы Белого дома.По словам Кадлоу, в подходе Вашингтона "нет никакой неопределенности" и меры должны одобрить в будущем.По данным The Washington Post, вечером 15 апреля Трамп сообщил советникам по национальной безопасности, что решил отложить введение новых ограничительных мер против РФ, так как недостаточно изучил очередной санкционный пакет.РБК со ссылкой на источники писало, что РФ за связи с сирийским режимом могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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