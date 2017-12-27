Украина сможет закупать газ у Российской Федерации по рыночной цене и без переплат за транспортировку. Такое заявление сделал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Громадське .

По словам представителя НАКа, согласно решению Стокгольмского арбитража Украина также будет иметь возможность покупать газ в Европе по той же цене.

"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспорт. Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает подходящую стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже", - пояснил Витренко.

И добавил: "Отдельный вопрос, будем ли покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…"

Вместе с тем он напомнил, что Украина ожидает второго решения суда по иску относительно транзита газа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, газовый монополист Российской Федерации "Газпром" утверждает, что Стокгольмский арбитраж принял решение по спору против украинской компании "Нафтогаз" в пользу российской стороны.

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