На Донбассе удерживают 113 украинцев, при этом на переговорах в Минске представители боевиков подтверждают только 24 заложника, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Грицак: в ОРДО находится 18 заложников, в ОРЛО – 6 Фото: ЕРА "Сегодня на неподконтрольной украинской власти территории ОРДЛО [отдельных районов Донецкой и Луганской областей] продолжают удерживать 113 заложников, из которых подтверждено представителями ОРДЛО в рамках Минского формата только 24, из них в ОРДО – 18, в ОРЛО – 6", – заявил Грицак.27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.20 мая спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщала, что в России по политическим мотивам удерживаются 24 украинца, а в оккупированном Крыму – более 40. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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