На ежегодной Генеральной Ассамблеи IWGA, проходящей в Бангкоке, подвели итоги года в неолимпийских видах спорта, сообщает со ссылкой на страницу министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова в Facebook.

Наградой в номинации “Лучший спортсмен Всемирных игр — 2017” отмечено украинскую пауэрлифтерку и единственную в мире четырехкратную чемпионку Игр Ларису Соловьеву.

Отличие наша спортсменка получила из рук Президента Всемирной Ассоциации Всемирных Игр Хосе Перурена.

Заметим, что в прошлом году на соревнованиях во Вроцлаве Соловьева уверенно завоевала для Украины золотую медаль. А национальная сборная Украины по неолимпийским видам спорта заняла рекордное 5-е место в командном зачете Игр.

Как сообщал , Соловьева выиграла также премию “Спортивное созвездие-2017” в номинации “Мировое признание”.

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