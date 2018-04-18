Виновником, по-видимому, является таяние морского льда и ледников, которые вводят пресную воду в Северную Атлантику и ослабляют поток. «Шутить с Гольфстримом очень опасно, потому что вы можете вызвать некоторые неожиданности», — говорит ученый-климатолог Стефан Раммсторф.

«Хотел бы я знать, где этот критический момент, но, к сожалению, это то, чего мы не знаем». Если поток погибнет, говорят ученые, его тепло перестанет доходить до северной Атлантики, Европа погрузится в ошеломительные зимы.

Даже более тонкие изменения могут нанести убыток в деликатных экосистемах Атлантического океана, сообщают доклады Смитсоновского университета. Исследования различаются по подходам и срокам, но оба говорят, что Гольфстрим замедлился примерно на 15%.

Одно исследование выявило это, измеряя осадок на дне океана и заявило, что проблема началась, когда утих Маленький ледниковый период примерно в 1850 году. Другой проект, который анализировал температуру поверхности моря в сочетании с передовым климатом, говорит, что спад начался около 50 лет назад.

Но оба считают, что изменение климата зависит от человека. И с огромной тающей ледяной шапкой Гренландии, некоторые говорят, что соглашение о климате в Париже является нашей единственной надеждой.

«Если мы сможем поддерживать температуру на уровне ниже 2 ° C, как это было согласовано в Парижском соглашении, я думаю, что мы сможем пересечь эту точку замедления», — говорит Раммсторф.

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