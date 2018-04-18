Два человека погибли, двое пропали без вести после падения
вертолета возле иранской нефтяной платформы. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Катастрофа произошла близко
нефтяной платформы в Персидском заливе Фото: EPA Вертолет
эвакуировал заболевшего работника с нефтяной платформы. Вскоре
после взлета произошла катастрофа.Погибли два человека –
пациент и медицинский работник. Пилот остался жив.Еще два человека,
которые находились на борту вертолета, считаются пропавшими без
вести.
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