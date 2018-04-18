Погода, Новости, загрузка...
В Персидском заливе потерпел крушение иранский вертолет
18.04.2018 00:28
Два человека погибли, двое пропали без вести после падения вертолета возле иранской нефтяной платформы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Катастрофа произошла близко нефтяной платформы в Персидском заливе Фото: EPA Вертолет эвакуировал заболевшего работника с нефтяной платформы. Вскоре после взлета произошла катастрофа.Погибли два человека – пациент и медицинский работник. Пилот остался жив.Еще два человека, которые находились на борту вертолета, считаются пропавшими без вести.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить