“Торонто Мэйпл Лифс” со счетом 4:2 обыграл “Бостон Брюинз” в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли, который состоялся в на арене “Air Canada Centre” в Торонто, сообщает со ссылкой на сайт НХЛ.

Ван Римсдайк открыл счет при игре в большинстве хоккеистов “Торонто”. Дважды в воротах соперника расписался Марло и еще одно взятие ворот “Брюинз” оформил Мэттьюс. В составе “Бостона” голами отметились защитники Адам Маккуэйд и Здено Хара.

“Я думаю, что в этой игре у нас многое получалось — ноги бежали, мы правильно играли. Если кто-то ошибался, то его страховал партнер. Все понимают, как надо играть в плей-офф, чтобы добиться успеха. Мы прошли регулярный сезон, понимаем, что в Бостоне не смогли показать свой лучший хоккей. Но сегодня здесь все изменилось, и мы победили”, — заявил автор двух заброшенных шайб Марло.

Таким образом, счет в серии, которая продлится до четырех выигрышей стал 2:1 в пользу “Бостона”.

Отметим, что в других баталиях “Нью-Джерси” нанес поражение “Тампа-Бэй” 5:2, “Колорадо” оказался сильнее “Нэшвилл” 5:3, а “Сан-Хосе” разгромили “Анахайм” 8:1.

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