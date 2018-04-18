Внефракционный народный депутат Надежда Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа,передает со ссылкой на .

"Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней. Было несколько странных вещей. Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе - сегодня должен был быть допрос в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции. Но когда мы туда приехали, нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет ".

На допросе присутствовали три эксперта из института судебных экспертиз, сам адвокат Савченко и охранник.

"Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать его ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться. Савченко чувствует себя нормально и уверенно ", - говорит Соловей.

Через два дня эксперты должны определиться с предыдущими выводами и с тем, нужно ли им еще продолжать экспертизу.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко приостановили из-за того, что подозреваемая голодает с 23 марта. Провести процедуру корректно было невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

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