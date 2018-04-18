Согласно подсчетам российского Центра развития Высшей школы экономики, санкции США вызывают отток капитала из России, а ответные меры РФ могут усилить изоляцию и закрепить технологическую отсталость российской экономики. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ВШЭ считают, что рубль может сильно упасть по отношению к доллару до конца 2018 года Фото: EPA В ВШЭ отметили, что санкции против компании "Русал" лишат Россию $3-4 млрд экспортной выручки в ближайшие два года и будут иметь еще худший накопленный эффект за счет распродажи российских активов на финансовых рынках и оттока капитала.По их подсчетам, из-за санкций из России дополнительно выведут $20 млрд, а общий годовой отток капитала увеличится до $49 млрд, что в 2,5 раза выше оценки, которую Центробанк РФ заложил в базовый сценарий в марте, и в пять раз превышает прогноз, сделанный осенью.В ВШЭ предполагают, что кредиты для бизнеса начнут дорожать из-за "увеличения рисков в экономике", а ВВП РФ потеряет 0,2 процентных пункта роста (упадет до 1,7%).Ведущий знаток Центра развития ВШЭ Сергей Пухов отметил, что ужесточение санкционного давления уже сказалось на рынке российского госдолга, на котором нерезиденты купили только $0,8 млрд против $7,3 и $1,4 млрд в третьем и четвертом кварталах прошлого года. В связи с этим Банк России привлек краткосрочные обязательства на сумму $2 млрд для поддержки валютной ликвидности российских банков.Реальный приток капитала в настоящий сектор российской экономики остановился, а баланс инвестиций остается отрицательным три квартала подряд, отметили в ВШЭ.В Высшей школе экономики добавили, что девальвация рубля в апреле стала рекордной за три года (с 58 до 65 руб.) и могла быть еще худшей, если бы не подорожание нефти. Однако во второй половине года цены на нефть могут начать снижаться в ожидании окончания срока соглашения России с ОПЕК, договорившихся ограничить нефтедобычу.По мнению Пухова, в связи с этим доллар может подорожать до 65–70 рублей к концу года.Директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова отметила, что ответные российские санкции могут только испортить положение российской экономики, ударив по РФ значительно сильнее, чем по США.Даже при благоприятном сценарии попавшие под санкции компании потребуют финансовых вливаний от государства, а в результате Россия не сможет увеличить расходы на развитие инфраструктуры и человеческий капитал.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.9 апреля компания "Русал" Олега Дерипаски предупредила о риске технических дефолтов из-за ограничительных мер. Акции российского банка ВТБ упали на 10% после внесения председателя правления ВТБ Андрея Костина в санкционный список США.9 апреля курс рубля по отношению к евро впервые за полтора года обрушился до 75,35 руб./€, по отношению к доллару – до 60,56 руб./$.Капитализация российского фондового рынка 9 апреля упала на 820 млрд руб. (около $13,6 млрд). По итогам закрытия торгов на фондовом рынке индекс Московской биржи опустился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%.Состояния богатейших россиян в течение дня сократились почти на $12 млрд на фоне падения российского фондового рынка, в частности Дерипаска потерял $1,3 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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