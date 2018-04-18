Многие сайты, не имеющие отношения к Telegram, заблокировали из-за "невежественной цензуры" властей РФ, отметил прежний сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сноуден обвинил российское правительство в использовании тоталитарных методов Фото: EPA "В прошлом я критиковал модель безопасности Telegram, но реакция Дурова – отказ и сопротивление – на тоталитарное требование российского правительства предоставить доступ к частным сообщениям – единственно правильный ответ, который демонстрирует подлинное лидерство", – написал 17 апреля американец в Twitter. I have criticized @telegram's security model in the past, but @Durov's response to the Russian government's totalitarian demand for backdoor access to private communications—refusal and resistance—is the only moral response, and shows real leadership. https://t.co/KtZDpu33wh — Edward Snowden (@Snowden) 17 квітня 2018 р. Сноуден отметил, что "стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей полностью сломало российский интернет"."Огромное число сайтов, не имеющих отношения к Telegram, заблокированы из-за морально и технически невежественной цензуры", – заявил он. Roskomnadzor's mad quest to punish @telegram for protecting user's rights has totally broken Russia's internet today. Enormous numbers of sites completely unrelated to Telegram are blocked in a morally and technically ignorant censorship effort. https://t.co/bJCQZxyzRM https://t.co/z7UFL7RtnY — Edward Snowden (@Snowden) 17 квітня 2018 р. Сноуден получил убежище в РФ после того, как в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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