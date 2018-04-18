|Alyosha знялась у новому кліпі цілком оголеною (ВІДЕО)
|18.04.2018 00:45
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Відома українська співачка Alyosha напередодні презентувала шанувальникам lyric-відео на свій новий трек "Текіла", який вийде на оцінку шанувальникам вже зовсім скоро, а тим часом фани дивуються неймовірній відвертості зіркової матусі.
Так, співачка постає у відео цілком оголеною.
Сама Alyosha прокоментувала новий сингл, розповівши, що вважає його не лише відвертим, але й чуттєвим.
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