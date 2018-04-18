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Володин заявил, что закон об антисанкциях не коснется 90 из 1019 ввозимых в РФ из США лекарств
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18.04.2018 00:52
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Решение об ограничении импорта большинства американских
лекарственных препаратов будет принимать правительство, заявил
спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.09 | комментариев: Володин: Никто не
будет принимать решение во вред себе Фото: ЕРА "Есть норма прямого
действия закона, предполагающая не вводить ограничения на поставки
лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы
не можем их поставить из других стран. Если говорить о
лекарственных препаратах, поставляемых из США, то их в перечне
1019. Тех, которые не имеют аналогов, – 90", – пояснил
он.Решение об ограничении импорта остальных препаратов будет
принимать правительство, продолжил спикер."Давайте будем исходить
из того, что никто не будет принимать решение во вред
себе", –добавил Володин.6 апреля Вашингтон объявил о
санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства
Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля
уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. 16 апреля
акции компании "Русал", долей в которой владеет конгломерат
En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, упали до
исторического минимума с момента выхода компании на IPO в 2010
году.В России подготовили законопроект об ответных санкциях.
Документ, в частности, предусматривает запрет на работу в
нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале
принадлежит США, а также другим государствам, которые поддерживают
санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и
ракетно-двигательной промышленности. Кроме того, предлагается
ввести ряд запретов, в том числе – на ввоз из США и "иных
иностранных государств" сельхозпродукции, сырья и продовольствия,
алкогольной и табачной продукции, а также лекарств.Госдума
планирует рассмотреть "закон об антисанкциях" в первом чтении 15
мая.
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