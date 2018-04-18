Решение об ограничении импорта большинства американских лекарственных препаратов будет принимать правительство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.09 | комментариев: Володин: Никто не будет принимать решение во вред себе Фото: ЕРА "Есть норма прямого действия закона, предполагающая не вводить ограничения на поставки лекарственных препаратов, которые у нас не имеют аналогов, либо мы не можем их поставить из других стран. Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то их в перечне 1019. Тех, которые не имеют аналогов, – 90", – пояснил он.Решение об ограничении импорта остальных препаратов будет принимать правительство, продолжил спикер."Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе", –добавил Володин.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние самых богатых россиян 9 апреля уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. 16 апреля акции компании "Русал", долей в которой владеет конгломерат En+ российского бизнесмена Олега Дерипаски, упали до исторического минимума с момента выхода компании на IPO в 2010 году.В России подготовили законопроект об ответных санкциях. Документ, в частности, предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где более 25% в капитале принадлежит США, а также другим государствам, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности. Кроме того, предлагается ввести ряд запретов, в том числе – на ввоз из США и "иных иностранных государств" сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, а также лекарств.Госдума планирует рассмотреть "закон об антисанкциях" в первом чтении 15 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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