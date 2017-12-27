Сирийские правительственные войска полностью блокировали военную базу США в Эт-Танфе, на которой идет военная подготовка так называемой «умеренной оппозиции».

Соединенные Штаты хотя и не скрывают помощь противникам Дамаска, официально все же заявляют, что готовят отряды для борьбы с террористами. Однако сообщения о том, что с территории лагеря выходят боевики, постоянно поступают в течение последних месяцев. Да и обвинения в сторону США о поддержке радикалов можно считать вполне реальными, исходя из поведения гегемона во время войны с терроризмом. Уж слишком пассивны и гуманны были Штаты, и слишком часто поддерживаемые ими отряды «оппозиции» переходили на сторону джихадистов.

Само расположение лагеря вызывает большие вопросы, ведь территория вокруг базы является закрытой, а непосредственно рядом с Эт-Танфе находится лагерь беженцев в Эр-Рубкане. Как итог: в изоляции оказалось почти 50 тысяч человек.

Территория Сирии полностью очищена от всех оплотов и формирований запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». Для какой борьбы, а главное с кем, США готовят людей – не понятно. Их ответы относительно данной базы также не являются вразумительными, Штаты попросту не могут объяснить целесообразность данного предприятия.

Подобной блокадой САР может создать условия, которые крайне неудобны для Запада, ведь, находясь под постоянным давлением и присмотром, осуществлять скрытую подготовку боевиков уже не удастся. Очень грамотное тактическое решение, которое позволит решить проблему без применения силы, без прямых угроз.

Конечно, США не оставят ситуацию без внимания, но стоит отметить ещё один важный момент. Само нахождение военной базы не территории Сирии – незаконно, ведь официального приглашения ВС США не поступало. В цивилизованном мире это называется интервенцией.

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