На строительстве Керченского моста в оккупированному Крыму произошла трагедия, которая унесла жизнь одного из работников.

Инцидент произошел в ночь на 17 апреля,передает со ссылкой на .

Отмечается, что работник сорвался с высоты 30-35 м и разбился насмерть. Когда это произошло, погибший строитель выполнял работы между опорами 251-252. На место трагедии сразу вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть.

"Рабочий сорвался с высоты примерно 30-35 метров между опорами 251-252. Сразу вызвали "скорую". Медики констатировала смерть", - рассказали в ЕДДС Керчи.

Почему работник сорвался, пока не сообщают, вероятно, из-за нарушения правил безопасности.

В аннексированном Россией Крыму оккупанты заявили, что 1 мая откроют дорогу автомобильного движения по подходу к Керченскому мосту. Также показали фото со строительства, на которых можно увидеть недостроенную дорогу.

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