Олега Гебана, Сергея Костенко и Геннадия Погребного, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана, обязали носить электронные браслеты, но адвокаты семей погибших во время Революции достоинства заявили, что эта мера не соблюдается. Титушек обвиняют в нападении на шестерых активистов Евромайдана Фото: Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel / Facebook Указанным титушкам круглосуточный домашний арест заменили на ночной. Также суд подтвердил, что обвиняемые должны носить электронные браслеты. По словам адвокатов погибших протестующих, последняя мера не выполняется уже четыре месяца, так как у правоохранителей закончились браслеты. Во время заседания суд изучил результаты следственного эксперимента с Евгением Гарагулей – пострадавшим активистом из Запорожья. На видео мужчина рассказал, что ему прострелили колено в ночь с 18-го на 19 февраля 2014 года перед входом в отель "Интерконтиненталь" в Киеве, а титушки сломали ему руку. https://www.facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/posts/1028866637261257 Гебана, Костенко и Погребного судят по делу о нападении на активистов вечером 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской.По версии прокуратуры, титушки использовали холодное (дубинки и другие предметы) и огнестрельное нарезное оружие (пистолеты и карабины). Шестерых активистов, которые получили огнестрельные ранения, спасли медики.Шевченковский райсуд отпустил обвиняемых из СИЗО в декабре 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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