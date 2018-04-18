Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов хостинг-провайдеров и Amazon, пишет со ссылкой на .

Отмечено, что сайт использует для формирования статистики все доменные имена по выгрузке Роскомнадзора, которая публикуется на сайте ведомства. При этом выгрузка запрещенных сайтов направляется интернет-провайдерам.

"Исходя из перечня заблокированных подсетей, Роскомнадзор инициировал блокирование 9,4 тыс IP-адресов, зарегистрированных самым Telegram, а также 3,6 млн IP-адресов и 12,1 млн IP-адресов структур Amazon", - говорится в сообщении.

Как отмечается, только у Amazon 19,7 млн IP-адресов, таким образом большая часть ресурсов, использующих сети Amazon, будет недоступна в России после блокировки всех подсетей из реестра.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировку Telegram Messenger LLP, направив соответствующую информацию операторам связи. К вечеру того же дня стали появляться сообщения о том, что ведомство начало прибавлять в список запрещенных ресурсов IP-адреса Amazon Web Services. В понедельник в список запрещенных ресурсов попало более 1 млн IP-адресов.

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