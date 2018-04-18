Telegram-канал Mash опубликовал записи телефонных разговоров людей, находившихся в здании горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, с диспетчерами службы спасения. Звонящие просят диспетчеров как можно быстрее прислать пожарных и "скорые": "Там уже люди прыгают, а вы не едете! Вы че, совсем, что ли?" Некоторые операторы растеряны, обещают помощь, утверждают, что пожарные и другие службы "уже выехали". Другие диспетчеры отвечают резко: "Ко мне какие претензии?" | В Кемерово погибли 64 человека Фото: EPA Фоном во время нескольких звонков звучат голоса детей "Мама, я не хочу умирать!", "Мама, пожалуйста!".Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате торгового центра "Зимняя вишня". В результате происшествия погибло 64 человека, в том числе – 41 ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В ходе расследования пожара на два месяца арестовали семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.11 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генина. Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37 человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.видео Видео: Vladimir. M / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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