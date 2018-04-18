"Мама, я не хочу умирать!" Опубликованы аудиозаписи звонков из горящей "Зимней вишни" в службу спасения. Аудио
18.04.2018 01:16
Telegram-канал Mash опубликовал записи телефонных разговоров людей,
находившихся в здании горящего торгового центра "Зимняя вишня" в
Кемерово, с диспетчерами службы спасения. Звонящие просят
диспетчеров как можно быстрее прислать пожарных и "скорые": "Там
уже люди прыгают, а вы не едете! Вы че, совсем, что ли?" Некоторые
операторы растеряны, обещают помощь, утверждают, что пожарные и
другие службы "уже выехали". Другие диспетчеры отвечают резко: "Ко
мне какие претензии?" | В Кемерово погибли 64 человека Фото:
EPA Фоном во время нескольких звонков звучат голоса детей "Мама, я
не хочу умирать!", "Мама, пожалуйста!".Пожар в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате
торгового центра "Зимняя вишня". В результате
происшествия погибло 64 человека, в том числе – 41
ребенок.Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238
(причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц;
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного
кодекса РФ.В ходе расследования пожара на два месяца арестовали
семь человек: управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя
вишня" Надежду Судденок,технического директора ОАО
"Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя
компании "Системный интегратор", установившей систему
противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника
этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина,
генерального директора компании – собственника сгоревшего
здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного
строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.11
апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о
халатности в отношении командира звена пожарных Сергея Генина.
Из-за его действий сотрудники МЧС РФ якобы не смогли спасти 37
человек, которые были в зале кинотеатра на четвертом этаже.видео
Видео:
Vladimir. M / YouTube