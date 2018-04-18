21 апреля в центре запретят движение транспорта. Состоится праздничное шествие с передачей Кубков Лиги Чемпионов и Лиги Чемпионов между женщин этого сезона.

Уже подписали соответствующее распоряжение, передает со ссылкой на .

Шествие с передачей Кубков пройдет от Майдана Независимости на Крещатике до здания Киевской городской государственной администрации.

Движение ограничат с 00:00 до 24:00 на ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Архитектора Городецкого (от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

О других изменениях в работе маршрутов городского пассажирского транспорта сообщат дополнительно, отметили в .

В июне начнет строить железную дорогу из столицы в город Борисполь Киевской области. Ею пустят скоростной электропоезд "Аэроэкспресс".

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