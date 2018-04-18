В Тунисе состоялся международный теннисный турнир ITF “NanaTrophy”, победу на котором в парном разряде получила украинка Марина Чернышева. Об этом сообщает сайт Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации, передает .

Харьковчанка играла в дуэте с австралийкой Сион Мендес. На пути к финалу они успешно прошли три раунда, а в главном матче за трофей со счетом 7:6, 6:4 победили россиянку Амину Аншба и представительницу Италии Анастасию Гримальский.

Примечательно, что для Чернышевой это уже шестой парный титул ITF в спортивной карьере и первый в этом сезоне.

Напомним, что до этого Чернышева выигрывала парный турнир в Анталии.

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