|Украинка выиграла международный теннисный турнир в Тунисе
|18.04.2018 01:58
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В Тунисе состоялся международный теннисный турнир ITF “NanaTrophy”, победу на котором в парном разряде получила украинка Марина Чернышева. Об этом сообщает сайт Управления по делам молодежи и спорта облгосадминистрации, передает .
Харьковчанка играла в дуэте с австралийкой Сион Мендес. На пути к финалу они успешно прошли три раунда, а в главном матче за трофей со счетом 7:6, 6:4 победили россиянку Амину Аншба и представительницу Италии Анастасию Гримальский.
Примечательно, что для Чернышевой это уже шестой парный титул ITF в спортивной карьере и первый в этом сезоне.
Напомним, что до этого Чернышева выигрывала парный турнир в Анталии.
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