|Чемпионат Боливии по футболу игрок устроил схватку с тренером из-за замены
|18.04.2018 02:06
|
В рамках 1-го тура чемпионата Боливии по футболу произошел случай между футболистом и тренером ФК “Насьональ Потоси”, сообщает со ссылкой на Twitter Хуана Пастена.
Во время матча чемпионата Боливии полузащитник “Насиональ” Тьяго дос Сантос начал толкать тренера своей команды и выражать возмущение после того, как покинул поле во время замены на 32-й минуте.
По итогам схватки игрока с наставником Эдгардо
Малвестити, главный арбитр поединка показал красную карточку Дос
Сантосу.
Заметим, что встреча закончилась поражением “Насьональ Потоси” от “Спортс Бойс” 0:4.
Добавим также, “Насьональ” находится на 4-й строчке группы В чемпионата Боливии.
Теги: спорт видео видео сводки чемпионата дос боливии унн что
Поделитесь статьей с друзьями