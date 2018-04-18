В рамках 1-го тура чемпионата Боливии по футболу произошел случай между футболистом и тренером ФК “Насьональ Потоси”, сообщает со ссылкой на Twitter Хуана Пастена.

Во время матча чемпионата Боливии полузащитник “Насиональ” Тьяго дос Сантос начал толкать тренера своей команды и выражать возмущение после того, как покинул поле во время замены на 32-й минуте.

По итогам схватки игрока с наставником Эдгардо Малвестити, главный арбитр поединка показал красную карточку Дос Сантосу.

Примечательно, что за тренера заступились партнеры Дос Сантоса.

Заметим, что встреча закончилась поражением “Насьональ Потоси” от “Спортс Бойс” 0:4.

Добавим также, “Насьональ” находится на 4-й строчке группы В чемпионата Боливии.

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