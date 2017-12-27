В течение только 2017 года активно росли цены на продукты питания, при этом украинцам не стоит расслабляться, в январе-феврале следующего года стоимость продуктов может вырасти еще на около 4%. Об этом в комментарии сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По словам А.Дорошенко, в 2017 году наблюдалось оживление в торговой сфере, хотя и не такое большое, как предполагалось.

“Об оживлении говорят все торговые сети и все операторы. Но оживление было меньшим, чем прогнозировалось. Это объясняется тем, что настоящий рост экономики и доходов украинцев составляет лишь 2%. Кроме того, проблемой является и то, что 38% людей живут на социальные выплаты: настоящий заработок у работающих людей рос значительно быстрее, чем у тех, кто живет за счет соцвыплат (пенсии, пособия по безработице, по инвалидности и т.д.). Для них этот год был довольно тяжелым, а для тех, кто работал, — получше: люди могли себе позволить больше благодаря увеличению доходов”, — отметил знаток.

Как обратил внимание специалист, в течение 2017 года цены росли довольно быстро. На этот год планировался рост ВПП в 3% и 8% — инфляция, однако рост оказался меньшим, а инфляция в 1,5 раза выше.

“Прежде только дорожали продукты питания. Потому что большую часть денег украинцы тратят именно на них. Стоит отметить, что доходы трудоустроенных людей успевали за ценами, следовательно они могли себе купить еще что-то: наблюдается оживление на рынках электроники, бытовой техники. Если же говорить о неработающем населении, то их уровень жизни значительно ухудшился”, — подчеркнул А.Дорошенко.

Эксперт отметил, что доходы населения в регионах росли неравномерно. Кроме того, центральные регионы уже теряют пальму первенства.

“Киевская область уступает другим. Если раньше она держалась в ТОП-3, то сейчас Киев уже скатился до 5-6 места, а в 2018 году в ТОП-5 войдет Закарпатье”, — убежден А.Дорошенко.

По его словам, все привыкли к тому, что Закарпатье — регион с небольшим уровнем жизни, и люди с него выезжали на заработки в другие регионы, но с 2018 года заработные платы в регионе будут значительно выше.

“Это объясняется тем, что там есть иностранные инвестиции и большая миграция. Это создает напряжение на рынке труда, следовательно заработная плата повышается, иначе людей не удержать”, — отметил специалист.

А.Дорошенко обратил внимание на то, что прогнозы правительства относительно роста экономики и роста уровня инфляции не оправдываются. Власть всегда завышает рост ВВП и занижает рост инфляции. Поэтому, по его словам, вполне вероятно, что в следующем году также будет наблюдаться рост инфляции, хотя уже и без таких резких скачков цен.

“Вероятно, что следующий год также будет годом повышения инфляции, но уже таких скачков цен, которые были в этом году - на 30-50% - ожидать не стоит. Цены будут расти очень умеренно. В то же время, могу сразу сказать, что в январе- феврале мы увидим сильный рост цен. Сейчас отмечается отложенное давление на цены, следовательно в начале 2018 года цены вырастут почти на все продукты примерно на 4%. То есть половину годовой инфляции мы пройдем за два месяца (прогноз инфляции на следующий год - 7%). Это будет обусловлено девальвацией гривны и ростом минимальной заработной платы”, — пояснил знаток.

Впрочем, он также прогнозирует незначительное снижение цен на некоторые виды товаров, в частности на яйца и продукты, которые подчиняются мировым трендам. По словам специалиста, впервые в 2018 году у нас будет наблюдаться то, что цены на продукты будут зависеть от мировых трендов.

“Мы будем зависеть не от колебания цен на товары внутри страны, а от их колебания на мировом рынке. Поэтому нам стоит следить за мировыми трендами”, - резюмировал А.Дорошенко.

Напомним, в этом году рекордсменом подорожания между так называемых социальных продуктов питания стало сало.

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