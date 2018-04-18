Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" может перейти в "Бешикташ". Сообщается, что Бернард уже подписал договор с турецким клубом.

"Бернард уже подписал договор с турецким клубом. Это 4-летнее соглашение с зарплатой 3500000 евро в год." Бешикташ "видит в 25-летнем бразильцу замену Талиске, права на которого принадлежат" Бенфике ", -передает со ссылкой на .

Действующий договор Бернарда с донецким клубом заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что нападающий "" Мораес перейдет в состав "дончан" и возьмет 10-й номер, который сейчас принадлежит тому же Бернарду.

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