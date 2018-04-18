Во вторник Индия направила требование во Всемирную торговую организацию о проведении консультаций с США по вопросу о пошлинах на сталь и алюминий, введенных Вашингтоном в марте текущего года. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Ранее консультации с США по стали и алюминия в ВТО инициировали также Китай и Европейский союз.

В индийском запросе, текст которого распространен между делегаций стран-членов, подчеркивается, что Индия хочет воспользоваться своим правом на проведение консультаций и на “определение надлежащей торговой компенсации” в соответствии с Соглашением о защитных мерах ВТО. Нью-Дели “резервирует за собой право поднять дополнительные вопросы и привести дальнейшие фактические и юридические аргументы”. Индия рассчитывает, что ответ от США поступит быстро и будет назначена “взаимоприемлемая дата и место консультаций”.

Требование о проведении консультаций означает официальное инициирование торгового спора в ВТО. Консультации “дают сторонам возможность обсудить вопросы и найти удовлетворяет их решения без перехода к дальнейшему рассмотрению”, пояснили в организации. Если дискуссии не увенчаются успехом, то по окончании 60 дней Индия получит право попросить о создании панели арбитров.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

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