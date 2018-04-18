В Украине доходы в сумме более 1 млн грн задекларировали 1 309 граждан.

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го количество тех, кто задекларировал более 1 млн грн увеличилась на 43%, или на 393 человека,передает со ссылкой на .

Больше только - 615 гривневых миллионеров насчитывается в . В Харьковской области зарегистрировали 106 таких. В Днепропетровской - 82, в Киевской - 69 человек.

По состоянию на 11 апреля 2018 года гражданами Украины подано более 246 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 млрд грн. По данным деклараций к уплате задекларировано 621,5 млн грн. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.

Сумма доходов, которую получили граждане с доходами более 1 млн грн, составила 9,3 млрд грн.

Кроме того, гражданами с доходами более 1 млн грн задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222,4 млн грн. К оплате военного сбора - 25,9 млн грн.

Наибольшая сумма налоговых обязательств, которая превышает 10 млн грн, задекларированная жителем .

В марте 2018-го тех, кто задекларировал доходы свыше 1 млн грн насчитывали 1 061 граждан. В таких было 409 человек.

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