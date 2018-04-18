Соединенные Штаты продолжают контактировать с Россией относительно урегулирования конфликта в Сирии политико-дипломатическими методами, в том числе за счёт ведения переговоров с властями в Дамаске. Это подтвердила в рамках регулярного брифинга для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, информирует .

“Могу сказать, что должностные лица, занимающие должности высокого уровня в других ведомствах правительства США, ведут переговоры с русскими по различным вопросам. То, о чем вы говорите, я не могу комментировать, поскольку это не выходит из Госдепартамента. Но могу вам сказать, что другие официальные лица США ведут с русскими переговоры и дискуссии по данному вопросу”, — отметила дипломат.

Напомним, в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что власть президента США Дональда Трампа не намерен вступать в прямые переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как ранее сообщал, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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