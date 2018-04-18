Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом борьбу с российским криминалом. Аваков встретился с Митчеллом в Вашингтоне Фото: mvs.gov.ua Глава ведомства отметил, что обсудил с американским чиновником борьбу с российским криминалом.Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин добавил, что уже начались переговоры с американскими партнерами о создании на территории Украины Офиса США по противодействию наркопреступлениям."Уже сейчас у нас есть договоренность, что на постоянной основе в Украине будет работать американский офицер из Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Это позволит нам эффективно обмениваться информацией. Также мы имеем более $1 млн на обучение украинских офицеров полиции в академии DEA", – добавил онВ феврале 2018 года в составе Нацполиции заработало подразделение по борьбе с организованной преступностью. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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