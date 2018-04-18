Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с помощником
государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом
Митчеллом борьбу с российским криминалом. Аваков встретился с
Митчеллом в Вашингтоне Фото: mvs.gov.ua Глава ведомства отметил,
что обсудил с американским чиновником борьбу с российским
криминалом.Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав
Аброськин добавил, что уже начались переговоры с американскими
партнерами о создании на территории Украины Офиса США по
противодействию наркопреступлениям."Уже сейчас у нас есть
договоренность, что на постоянной основе в Украине будет работать
американский офицер из Управления по борьбе с наркотиками (DEA).
Это позволит нам эффективно обмениваться информацией. Также мы
имеем более $1 млн на обучение украинских офицеров полиции в
академии DEA", – добавил онВ феврале 2018 года в составе
Нацполиции заработало подразделение по борьбе с организованной
преступностью.
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