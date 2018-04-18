Действие соглашения между американскими авиакомпаниями и правительством РФ истекает в ночь на 18 апреля, но российские представители отменили запланированную встречу по этому вопросу, рассказала представитель Государственного департамента Хизер Нойерт. Авиакомпании США совершают сотни рейсов над РФ в неделю Фото: EPA По ее словам, действие старого соглашения истекает в ночь на 18 апреля, но российские представители отменили запланированную на эту неделю встречу по этому вопросу, а новую пока не согласовали.Нойерт отметила, что некоторые американские перевозчики уже приняли решение перераспределить свои рейсы. Госдеп провел консультации с ними, чтобы не допустить сбоев в работе авиации.Пресс-секретарь министерства транспорта РФ Тимур Хикматов заявил Bloomberg, что Москва позволит авиалиниям из США продолжить полеты на время проведения переговоров. Он отметил, что российские власти "попросили коллег из США перенести встречу на другой день, но до сих пор не получили ответа о новых сроках".Авиакомпании из Европы и Северной Америки совершают сотни рейсов над РФ в неделю, так как это самый быстрый и дешевый путь в страны Восточной Азии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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