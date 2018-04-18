Министерство образования и науки (МОН) выделило 1 млрд гривен для переоборудования школ для первого класса. Об этом в комментарии журналистам после форума "Реформы под прицелом: разговор общественности и правительства" сообщила министр образования и науки Лилия , передает со ссылкой на .

также рассказала о принципах новой школы.

"Это школа, где дети не должны сидеть за партой постоянно и все. Мы хотим перейти к школе новых знаний, к школе компетентностей. Сейчас мы готовим новые учебники. Учителям надо иметь средства обучения", - сообщила она.

"Мы направили субвенцию в 1 млрд гривен для переоборудования школ для первого класса, а именно: для новой мебели, для закупки учебников. Очень важно перезагрузить украинскую школу. Классы будут поделены на секции, где даже будут зеленые уголки. Также будеут оборудование LEGO для обучения первоклассников. Деньги также пойдут для тренингов и обучения учителей", - сообщила она.

Напомним, ранее сегодня сообщила, что сейчас в Украине уже существует 500 опорных школ.

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