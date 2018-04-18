Жена бывшего президента США Джорджа Буша – старшего Барбара
страдала от хронического заболевания легких и сердечной
недостаточности. Барбара была первой леди с 1989-го по 1993-й Фото:
EPA Женщина страдала от хронического заболевания легких и сердечной
недостаточности. 15 апреля Барбара отказалась от госпитализации,
чтобы провести последние дни с родственниками.Барбара и Джордж
Буш – старший были женаты 73 года. Это самый длинный брак в
президентской истории США. У них остались пятеро детей, 17
внуков и семь правнуков.Будучи первой леди с 1989-го по 1993 год,
Барбара занималась продвижением всеобщей грамотности и основала
собственный благотворительный фонд.
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