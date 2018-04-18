Жена бывшего президента США Джорджа Буша – старшего Барбара страдала от хронического заболевания легких и сердечной недостаточности. Барбара была первой леди с 1989-го по 1993-й Фото: EPA Женщина страдала от хронического заболевания легких и сердечной недостаточности. 15 апреля Барбара отказалась от госпитализации, чтобы провести последние дни с родственниками.Барбара и Джордж Буш – старший были женаты 73 года. Это самый длинный брак в президентской истории США. У них остались пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков.Будучи первой леди с 1989-го по 1993 год, Барбара занималась продвижением всеобщей грамотности и основала собственный благотворительный фонд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки барбара легких заболевания сердечной первой Теги: мир