В зоне АТО под обстрел боевиков попал автобус, который перевозил сотрудников Донецкой фильтровальной станции.

В результате вражеского огня 5 человек получили ранения, передает со ссылкой на .

"Сегодня в 15.40 попал под обстрел автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу города Ясиноватая. Руководство КП "Вода Донбасса" решает как забрать из фильтровальной станции ночную смену, чтобы не подвергать их опасности.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее только, они до утра будут там", - сказал и.о. директора Александр Евдокимов.

Также он отметил, что 18 апреля станцию ​​могут вообще закрыть.

Кроме того, сегодня, ночью, боевики обстреляли реанимобиль с ранеными украинскими военными, в результате чего пострадала девушка-медик. Очевидец опубликовал фото с последствиями обстрела.

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