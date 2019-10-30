Об этом говорится в постановлении Правления Нацбанка.

Тарифы на выдачу наличных банкам дифференцированы для улучшения тарифной политики в сфере расчетно-кассового обслуживания, сообщили в НБУ.

Если раньше банки получали у Национального банка наличные всех номиналов по одинаковому тарифу, то теперь получение наличности высоких номиналов подорожает.

Отныне тариф на подкрепление наличными касс банков номиналами от 1 до 100 гривень установлен на уровне 0,2% от суммы выданных банкнот и оборотных монет.

При получении банкнот номиналом от 200 до 500 гривень банки обязаны будут платить НБУ 0,25% от полученной суммы, за банкноту в 1 тыс. гривень – 0,3%.

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