|Россия потребовала от магазинов приложений удалить Telegram
|18.04.2018 03:17
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Роскомнадзор направил в магазины приложений App Store и Play письмо с требованием как можно скорее удалить Telegram, пишет со ссылкой на .
"Ответом (на письмо регулятора - ред.) должно стать удаление программы Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение этого приложения "в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор объявил о запуске процедуры блокировки доступа к сервису Telegram на территории России.
Решением Таганского районного суда на ведомство возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership.
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