Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив закрыл пленарное заседание. Депутатам не дали рассмотреть вопрос о строительстве музея на Почтовой площади,передает со ссылкой на .

Это произошло во время доклада с трибуны председателя фракции "Самопомощь" в Киевсовете Сергея Гусовского по данному вопросу. Фракция "Единство" в зале заседаний начала что-то активно обсуждать, не обращая внимания на докладчика. Также в сессионный зал из кулуаров доносились звуки протеста общественных активистов.

"Я обращаюсь к тем, кто сейчас находится в кулуарах. Я прошу тишины", - попросил во второй раз Сергей Гусовский.

"В связи с невозможностью проводить пленарное заседание в нормальном режиме, объявляю перерыв. Мы продолжим в четверг в 10:00", - перебил его секретарь Киевсовета и закрыл заседание.

Сегодня у здания Киевсовета около 50 человек требовали построить музей на Почтовой площади и прекратить строительство отеля на Андреевском спуске. На месте дежурят полиция, "скорая" и Общество Красного Креста Украины. Люди держали плакаты "Требуем сохранить исторический ", "Сохраним Андреевский спуск", "Нет ТРЦ! Мы требуем музей". Часть протестующих ждали решения Киевсовета в фойе, возле зала заседаний.

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