Федерация футбола Украины объявила список арбитров, которые будут проводить поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу, передает со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Поединок “Шахтер” — “Мариуполь” будет обслуживать киевлянин Евгений Арановский. Ассистентами назначены — Плужник А. А. (Харьков), Володин В. В. (Херсон), 4-й арбитр — Шурман Д. Л. (Киевская обл.), зритель арбитража — Петров В. Д. (Харьков).

Матч “Днепр-1” — “Динамо” пройдет на “Днепр-Арене” с участием главного рефери Ярослава Козика из Мукачево.

Ассистентами будут выступать Алехин И. М. (Хмельницкий) и Шлончак С. М. (Черкассы), 4-й арбитр — Абдула А. Б. (Харьков).

Заметим, что оба противостояния стартовать завтра в 19:00.

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