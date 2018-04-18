Соцсеть Facebook должна переместить базу данных российских пользователей на территорию РФ, отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, компания "опаздывает по срокам" в этом вопросе. Жаров: Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода Фото: rkn.gov.ru "До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов", – пояснил он.По словам Жарова, если что-либо из требований не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке."Я встречаюсь с представителями Facebook где-то раз в полгода. В последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", – отметил глава Роскомнадзора.В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону РФ "О персональных данных". По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.В октябре 2016 году в РФ заблокировали соцсеть для установления деловых контактов LinkedIn.В апреле 2018-го в РФ запретили мессенджер Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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