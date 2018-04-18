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Глава Роскомнадзора допустил, что в 2018 году в РФ могут заблокировать Facebook
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18.04.2018 03:46
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Соцсеть Facebook должна переместить базу данных российских
пользователей на территорию РФ, отметил глава Роскомнадзора
Александр Жаров. По его словам, компания "опаздывает по срокам" в
этом вопросе. Жаров: Я встречаюсь с представителями Facebook где-то
раз в полгода Фото: rkn.gov.ru "До конца 2018 года мы проведем
проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть
выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории
России, удаление всей запрещенной информации – а они уже
значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных
законов", – пояснил он.По словам Жарова, если что-либо из
требований не будет выполнено или российское государство не будет
проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет
вопрос о блокировке."Я встречаюсь с представителями Facebook где-то
раз в полгода. В последнюю мою встречу с его представителями в
феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", – отметил глава
Роскомнадзора.В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к
закону РФ "О персональных данных". По ним любая российская или
зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими
пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с
использованием баз данных, находящихся на территории РФ.В октябре
2016 году в РФ заблокировали соцсеть для установления деловых
контактов LinkedIn.В апреле 2018-го в РФ запретили мессенджер
Telegram.
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