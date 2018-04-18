За прошлый год Полтавский и Белановский горно-обогатительный комбинаты, входящие в группу Ferrexpo, направили на развитие соцпрограмм в регионе 106,9 млн грн ($3,9 млн). Это на 46,2% больше, чем было направлено за подобный период 2016 года.

В рамках социальных программ Полтавский ГОК выделил 41,6 млн грн на образовательные и спортивные программы,передает со ссылкой на .

Также направил 32,2 млн грн на поддержку городской инфраструктуры, 22,3 млн грн - на финансовую поддержку уязвимых слоев населения. На помощь больницам и медицинское оборудование было выделено 4,3 млн грн.

Белановский ГОК предоставил более 6 млн грн на развитие соцпрограмм. Наибольшую часть денег направили на поддержку инфраструктуры - 4,6 млн грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Специализируется на производстве и экспорте железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи. Продукцию компании в основном потребляют сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии, Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

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