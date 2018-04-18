Жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего — Барбара Буш — умерла во вторник в возрасте 92 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя семьи Бушей Джима Макграта, передает .

Как уточнил Макграт, дата похорон бывшей первой леди будет объявлена ​​"как можно скорее“. По сведениям телеканала CNN, Барбара Буш страдала от хронического заболевания легких. В конце марта она была госпитализирована с одышкой, но быстро поправилась и была выписана домой с методистской клиники Хьюстона. Однако позже состояние ее здоровья снова ухудшилось.

Официальный представитель семьи Бушей 15 апреля сообщил, что Барбара Буш после “серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами” решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Как уточнялось в заявлении, бывшая первая леди не собиралась покидать свой дом. Макграт констатировал, что Барбара Буш “стоически воспринимает свое пошатнувшееся здоровье” и находится в окружении близких.

“Её окружают члены семьи, которых она очень любит, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступивших ей, особенно молитвы, которые провозглашают её”, — говорится в заявлении, которое обнародовали представители президентской семьи.

Отмечалось также, что бывшая первая леди регулярно посещали ее сына — экс-президент США Джордж Буш-младший и экс-губернатор Джеб Буш. В годы правления жена Барбара Буш пользовалась особой любовью американцев. Данные ряда опросов указывали, в частности, что по популярности в США она иногда опережала Джорджа Буша — старшего.

Напомним, американский актер Р. Ли Эрми, известный широкой публике по культовой ролью в фильме “Цельнометаллическая оболочка” (Full Metal Jacket, 1987) Стэнли Кубрика, умер в возрасте 74 лет в воскресенье.

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