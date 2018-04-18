В Белом доме отказались комментировать информацию The Washington Post о переговорах кандидата на пост государственного секретаря США Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Помпео уверен, что мир "отчаянно нуждается" в диалоге США и КНДР Фото: EPA По их данным, поездка должна заложить основу для будущих переговоров президента США Дональда Трампа и главы КНДР. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.12 апреля экс-директор ЦРУ Помпео во время слушаний в Сенате по поводу его выдвижения в госсекретари отметил, что мир "отчаянно нуждается" в диалоге США и КНДР.17 апреля Трамп заявил, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном ведется "на самом высоком уровне". По его словам, американско-северокорейский саммит может пройти в конце мая или в начале июня в одной из пяти локаций, но не в США.Инициатором переговоров Пхеньяна и Вашингтона в марте выступил руководитель КНДР. По словам Трампа, Ким Чен Ын пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с ним. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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