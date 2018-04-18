В Белом доме отказались комментировать информацию The Washington
Post о переговорах кандидата на пост государственного секретаря США
Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Помпео уверен,
что мир "отчаянно нуждается" в диалоге США и КНДР Фото: EPA По их
данным, поездка должна заложить основу для будущих переговоров
президента США Дональда Трампа и главы КНДР. В Белом доме
отказались комментировать эту информацию.12 апреля экс-директор ЦРУ
Помпео во время слушаний в Сенате по поводу его выдвижения в
госсекретари отметил, что мир "отчаянно нуждается" в диалоге США и
КНДР.17 апреля Трамп заявил, что подготовка встречи с Ким Чен Ыном
ведется "на самом высоком уровне". По его словам,
американско-северокорейский саммит может пройти в конце мая или в
начале июня в одной из пяти локаций, но не в США.Инициатором
переговоров Пхеньяна и Вашингтона в марте выступил руководитель
КНДР. По словам Трампа, Ким Чен Ын пообещал не проводить
ракетных испытаний до встречи с ним.
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