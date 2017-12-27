Откровения директора ФСБ России Александра Бортникова в преддверии Дня работника органов безопасности вызвали нешуточную истерику со стороны «рукопожатной общественности». Бортникова потребовали снять с должности за то, что он оправдал аресты сторонников Троцкого, заявил о связях бандеровцев со спецслужбами США и добил либералов словами, что в «святые» для них ельцинские времена "госизмена была поставлена на рыночные рельсы".

Бортников поведал много нового, что до сих пор считалось табу после 1991 года. Например, что планы сторонников Лейбы Троцкого по смещению или даже ликвидации Иосифа Сталина и его соратников - отнюдь не выдумка, так же как и связи заговорщиков с иностранными спецслужбами. Кроме того, по его словам, большое количество арестованных - это представители партии и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд.

Но даже не это вызвало дикую истерику со стороны нашей пятой колоны. Как заявил руководитель ФСБ, при Михаиле Горбачёве «ЦК КПСС не реагировал даже на информацию контрразведки о приобретении иностранными спецслужбами "агентов влияния" в союзных органах власти. ...Направляемые в ЦК оперативные и аналитические материалы по целому ряду проблем оставались без внимания... А в ельцинские времена «госизмена была поставлена на рыночные рельсы».

Говоря о положении дел сейчас, Бортников сообщил, что прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, являющихся инструментом иностранных разведок.

Само собой, такого удара наши «люди со светлыми лицами» вытерпеть не могли. Оказывается все, что говорили патриоты в последние 25 лет — правда. Родители «детей Арбата» были арестованы не просто так, бандеровцы – не воины света, а внештатники нацистов и ЦРУ, Горбачев знал о подкупе своих сотрудников и ничего не сделал, а «младореформаторы» Ельцин, Гайдар, Чубайс и остальные не демократию и свободу несли, а банально продавали Родину.

Первыми на ФСБ бросили «ученых». Как », уже спустя два дня после выхода публикации — 22 декабря, с протестами и возмущениями по поводу интервью руководителя ФСБ выступила группа ученых РАН. Автор обращения — физик Сергей Стишов выразил тревогу, не является ли это "пропагандой новой доктрины" и выступил с «решительным протестом» против слов Бортникова.

Вот список подписантов

Среди подписантов фигурирует и родственник вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича — Александр Дворкович. Однако, если ученые протестуют против оправдания сталинских репрессии, заявив, что указанные репрессии затронули не только политиков-троцкистов и бандеровцев, но и научное общество, а также руководство армии, церковнослужителей и наиболее трудоспособную часть крестьянства, с чем невозможно не согласиться, то дальше пошло уже совсем комично.

25 декабря участники некоего "Конгресса интеллигенции" под предводительством гражданки США и заслуженной «пгавозащитницы» Людмилы Алексеевой заявил, что "считает недопустимым сохранения праздника годовщины органов безопасности РФ" и даже именует сам факт празднования "подрывом конституционного строя". В ответ на слова о госизмене троцкистов и ельцинистов в «конгрессе» сообщили, что примером для подражания является начало 1990-х годов, когда "российское государство сделало решительные шаги для искоренения своей тоталитарной природы и приняло демократическую в своей основе конституцию. В ней и в законодательстве РФ определены правовые рамки для спецслужб, защищающие общество от возобновления политических репрессий". Также «пгавозащитники» потребовали немедленно уволить Бортникова за «идеологические принципы и политическую позицию несовместимые с занимаемой должностью».

В один день с «конгрессом» с подобными обвинениями в адрес Бортникова выступила ассоциация "Свободное слово", основанная в мае 2017 года в результате выхода крайне либерального крыла из Русского ПЕН-центра. Члены ассоциации назвали интервью директора ФСБ "стремлением открыто вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень", "недопустимой попыткой оправдать государственный террор". По мнению либеральных литераторов, "утверждения директора ФСБ идут рука об руку с жёстким давлением, которому подвергаются в последние годы хранители исторической памяти от общества "Мемориал" и музея "Пермь-36" до петрозаводского историка и краеведа Ю.А. Дмитриева, уже год находящегося в СИЗО по сфабрикованному обвинению" (руководитель Карельского республиканского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев подозревается в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении малолетней приёмной дочери)

Понятно, что истерика будет увеличиваться и дальше, притом «творческая интеллигенция» — это только пехота, дальше пойдут другие фигуры. Бортников ведь не только попытался отобрать у «творческих» из пятой колонны их «территорию» —трагедию 30-х годов, где было много чего и жуткого и героического, а не только «кровавый маньяк Сталин всех истребил». Эту тему они оседлали вместе с культурой еще в 80-е и сдавать без боя не будут. Однако, Бортников, помимо 30-х, зацепил и гораздо более близкое нам время и если его быстро не убрать, то после еще одного-двух таких выступлений как бы новые дела за государственную измену не появились. И не только из подписавшихся в последних двух списках клоунов но и людей «посерьезней».

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