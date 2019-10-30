Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области, приняв проект постановления № 2175 267 голосами народных депутатов.

Народные депутаты поддержали проект постановления № 2175 о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Переяслав 267 голосами. Отмечается, что переименование инициировала Переяслав-Хмельницкая городская рада, чтобы вернуть городу его историческое название.

Кроме того, Верховная Рада переименовала еще четыре населенных пункта. Так, деревню Островки Маневицкого района Волынской области переименовали в деревню Островы. За соответствующий проект постановления № 2176 проголосовали 288 нардепов. Решение объяснили тем, что нужно устранить расхождения между официальным названием села и применением названия на местном уровне. Село Рачки Немировского района Винницкой области переименовали в село Подольское, так как местные жители не приняли действующее название, установленное в результате декоммунизации (ранее село называлось Кирово). Название "Рачки" жители села считают противоречивым с точки зрения исторической достоверности и неблагозвучным, а предложенное название Подольское - таким, которое отражает географические условия, ведь населенный пункт расположен на Подольской возвышенности.

За соответствующий проект постановления № 2177 проголосовали 300 нардепов.

Деревню Бирки Сокальского района Львовской области переименовали в село Борок, так как на местном уровне используют одновременно два этих названия, следовательно решение устранит разногласия между официальным названием и тем, которое действительно используется. За проект постановления № 2310 проголосовали 293 нардепа.

В названии села Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области изменили одну букву - теперь село называется Мазярня-Каранская. Согласно пояснительной записке, это обусловлено необходимостью возвращения исторического названия. За соответствующий проект постановления № 2311 проголосовали 287 нардепов.

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