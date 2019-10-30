|Рада декоммунизировала Хмельницкого
|30.10.2019 15:13
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Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области, приняв проект постановления №
Народные депутаты поддержали проект постановления № 2175 о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Переяслав 267 голосами. Отмечается, что переименование инициировала Переяслав-Хмельницкая городская рада, чтобы вернуть городу его историческое название.
За соответствующий проект постановления №
Деревню Бирки Сокальского района Львовской области переименовали в село Борок, так как на местном уровне используют одновременно два этих названия, следовательно решение устранит разногласия между официальным названием и тем, которое действительно используется. За проект постановления №
В названии села Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области изменили одну букву - теперь село называется Мазярня-Каранская. Согласно пояснительной записке, это обусловлено необходимостью возвращения исторического названия. За соответствующий проект постановления №