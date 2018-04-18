Народный депутат Михаил Гаврилюк действительно пользуется автомобилем волонтерской организации,передает со ссылкой на .

Правда, отвечал на вопросы о машине депутат неохотно.

"Зачем вам это знать? Скоро старые станете, если все будете знать", - сказал нардеп сначала.

Однако позже объяснил, что на этом авто волонтеры собирают провизию для АТО, которую впоследствии переправляют бойцам уже грузовым транспортом. Уверяет, что пользуется машиной только тогда, когда в ней нет крайней необходимости.

"Эта машина у нас есть для того, чтобы можно было поехать в дома к людям - кто дает картошечки, кто груши. Всю провизию, которая идет к нашим АТОвцам, чтобы мы не ехали "Газелькой", чтобы мы не ехали "Фольксвагеном". У нас есть специальная волонтерская машина, которуй мы собираем провизию в "Газельки" и везем в зону АТО.

Сегодня-завтра-послезавтра она нужна не будет. Я ею пользуюсь, когда она никому не нужна. Она числится на батальйоне, в котором я раньше служил. На мне она не числится. Если я на ней два-три раза прокатился, ничего страшного нет", - пояснил Гаврилюк.

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