Президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

План Трампа носит название “Покупайте американское”, официально о нём могут объявить уже в четверг. Его применение позволит большему количеству стран закупать в США более разнообразное вооружение. Ослабеют экспортные правила, действующие сейчас в отношении боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, кораблей, артиллерии и так далее. Более того, соглашения с некоторыми государствами будут осуществляться быстрее, чем сейчас.

Следует отметить, что к контролю за оборонными контрактами и тщательному подбору покупателей традиционно призывают правозащитные группы и члены Конгресса США от Демократической партии. Они опасаются, что американское оружие может попасть в страны, действия властей которых не встречает однозначного одобрения в Вашингтоне. В Белом доме в свою очередь указывают на то, что Китай и Россия все активнее наращивают экспорт вооружений.

Напомним, российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять громадный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции. Об этом заявил в среду в интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел.

Как ранее сообщал наш сайт, в ноябре 2016 стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством-членом НАТО, которое получает от РФ С-400, количество ЗРК официально не уточнялось. Поставки российских С-400 Турции должны начаться в 2019 году. Об этом заявил глава “Ростех” Сергей Чемезов в интервью Washington Post.

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