Правительство РФ решило продлить соглашение с американскими
авиакомпаниям за несколько часов до завершения предыдущего
договора, отметили в Госдепартаменте США. Перевозчики США были
готовы перенаправить рейсы в случае отказа РФ Фото: EPA
Правительство РФ приняло решение за несколько часов до окончания
срока действия предыдущего соглашения, утратившего силу в 03.00 по
Москве.Представитель Госдепа также сообщил "РИА Новости", что
министерство транспорта РФ также продлили разрешения на все
грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.До этого спикер
Госдепа Хизер Нойерт заявляла, что представители РФ отменили
переговоры о продлении авиасоглашения, следовательно перевозчики
США приготовились к изменению маршрутов.Авиакомпании из Европы и
Северной Америки совершают сотни рейсов над РФ в неделю, так как
это самый быстрый и дешевый путь в страны Восточной Азии.
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