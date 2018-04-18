Правительство РФ решило продлить соглашение с американскими авиакомпаниям за несколько часов до завершения предыдущего договора, отметили в Госдепартаменте США. Перевозчики США были готовы перенаправить рейсы в случае отказа РФ Фото: EPA Правительство РФ приняло решение за несколько часов до окончания срока действия предыдущего соглашения, утратившего силу в 03.00 по Москве.Представитель Госдепа также сообщил "РИА Новости", что министерство транспорта РФ также продлили разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.До этого спикер Госдепа Хизер Нойерт заявляла, что представители РФ отменили переговоры о продлении авиасоглашения, следовательно перевозчики США приготовились к изменению маршрутов.Авиакомпании из Европы и Северной Америки совершают сотни рейсов над РФ в неделю, так как это самый быстрый и дешевый путь в страны Восточной Азии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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